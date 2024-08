Chiesa Lazio, la Juve NON CAMBIA idea: è uno dei nomi in uscita del mercato bianconero. Il FUTURO rimane da decifrare. I dettagli

Come spiegato da Tuttosport, quello di Federico Chiesa rimane uno dei nomi in uscita dalla Juve nonostante i tentativi di riavvicinamento social da parte dell’esterno. La società non cambia le proprie idee e ritiene il numero 7 fuori dal progetto e, per questo, non giocherà almeno fino al 30 agosto con i bianconeri. L’attaccante è stato accostato negli ultimi giorni anche al calciomercato Lazio.

Quello che succederà dopo è ancora tutto da decifrare. Qualora dovesse rimanere in rosa, si potrebbe pensare ad un pragmatico ritorno in gruppo, visto che almeno fino a gennaio il calciatore verrà pagato e peserà a bilancio come chiunque altro.