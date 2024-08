Chiesa Lazio, l’INDISCREZIONE dalla Turchia è da non CREDERE! Richiesta CHOC

Chiesa-Lazio, clamorosa indiscrezione dalla Turchia sulle richieste d’ingaggio dell’esterno della Juve: il retroscena

Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio, è sicuramente uno dei temi più caldi in casa Juve. Dalla Turchia arrivano voci di un interessamento del Besiktas. Il portale TRT Spor ha riportato le dichiarazioni del vice-presidente del Besiktas Hüseyin Yücel che ha ammesso:

PAROLE – «È vero che siamo interessati a lui da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei sottolineare che il giocatore ha uno stipendio di 9 milioni di euro e il club prevede 15 milioni di euro di obbligazioni. Sette club sono ora in corso. Abbiamo fatto la nostra offerta, ma le aspettative non sono molto razionali, e non è possibile soddisfarle».