Chiesa Lazio, Lotito e l’offerta CHOC al giocatore! Contratto TOP, tutte le CIFRE

Chiesa-Lazio, offerta choc di Claudio Lotito all’esterno della Juve: sul piatto un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito è pronto ad accelerare nel calciomercato Lazio per quanto riguarda Federico Chiesa, esterno della Juve in uscita dal club bianconero vista anche la scadenza del contratto fissata al 30 giugno del 2025.

Per l’ex Fiorentina Lotito è pronto a mettere sul piatto un quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi a fronte di un’iniziale richiesta di 6. Si lavora con fiducia e con un occhio alla concorrenza.