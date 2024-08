Chiesa Lazio, Damascelli: «Lui si SOPRAVVALUTA, situazione PARADOSSALE»

Le parole di Tony Damascelli su Federico Chiesa, obiettivo di calciomercato della Lazio in rottura con la Juve

Tony Damascelli ha parlato ai microfoni di RadioRadio di Federico Chiesa, obiettivo del calciomercato Lazio, in uscita dalla Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Chiesa si sopravvaluta, tanto che il mercato italiano e europeo non è alla ricerca di Chiesa, dovrebbe rivedere le proprie richieste. È una situazione paradossale, la Juve ha pensato subito di andare a scadenza con Chiesa, dopo che aveva proposto un rinnovo con una cifra per spalmare il suo ingaggio sul bilancio. Arriveranno a cederlo per una cifra non inferiore a 15 milioni, per non mettere una minusvalenza a bilancio».