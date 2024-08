Chiesa Lazio, il colpo si allontana DEFINITIVAMENTE? La MOSSA del top club indirizza il FUTURO dell’esterno

Chiesa-Lazio, il colpo si allontana in maniera definitiva: c’è la mossa del Barcellona che libera lo spazio per tesserare l’esterno

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Barcellona sta compiendo passi in avanti importanti per Federico Chiesa, giocatore accostato qualche settimana fa anche al calciomercato Lazio e che rimane in uscita dal calciomercato Juve dopo essere stato messo ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta.

Il giocatore si avvicina ai blaugrana, specialmente dopo la cessione di Faye al Rennes, che libererà posti affinché possano essere tesserati prima Dani Olmo e poi anche l’ex viola.