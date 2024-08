Chiesa Lazio, la Juve PROVA lo scambio con QUESTA squadra di Serie A: le ULTIME sul futuro dell’attaccante

Come rivelato da Tuttosport, la Juve è sempre alla ricerca di una nuova sistemazione per Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio. Svanite le opzioni Inter e Napoli, con i primi che studiano il colpo a zero per non voler aiutare una diretta rivale, e i secondi che puntano su Neres, in corsa c’è la Roma, che ha però altre priorità, ma anche il Milan.

I rossoneri, in particolar modo, potrebbero proporre uno scambio con il belga Alexis Saelemaekers, profilo che piace molto a Motta ed è in uscita. Siamo ancora solamente nell’ordine dei sondaggi, ma non è detto che nelle prossime settimane questa opzione non prenda corpo, considerando anche la presenza di Ramadani l’altro giorno a Casa Milan.