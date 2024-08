Chiesa Lazio, Biasin: «Scambio con Frattesi? L’Inter mi ha RISPOSTO cosi a riguardo»

Chiesa Lazio, il giornalista si esprime riguardo il futuro dell’ex Fiorentina accostato non solo ai biancocelesti ma anche ai nerazzurri

Uno dei nomi accostati a diversi club in questa sessione di mercato tra cui la Lazio, è Chiesa il quale è nel mirino anche dell’Inter. A tal proposito ha parlato Biasin il quale fa chiarezza sulla vicenda con queste dichiarazioni

PAROLE –«Chiesa? Sono uscite voci incontrollate. Una di queste la escludo totalmente, ovvero quella che si stia ragionando su uno scambio con Frattesi. Ho chiesto in società e mi hanno risposto: ‘Non ci è mai passato per il cervello’. Diverso il discorso se Chiesa dovesse andare a scadenza l’anno prossimo: in quel caso l’Inter ci farebbe più di un pensiero, pure due».