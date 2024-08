Chiesa Lazio, l'agente risponde al Besiktas: «Ecco la verità»

Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, ha risposto al vice presidente del Besiktas dopo le sue parole sul calciatore accostato alla Lazio

Stanno circolando nelle ultime ore delle dichiarazioni attribuite al vice presidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, in merito al possibile trasferimento di Federico Chiesa, accostato anche alla Lazio, in Turchia insieme all’ex capitano biancoceleste Ciro Immobile. A Sky Sport, è intervenuto l’agente Fali Ramadani, procuratore dell’attaccante della Juve in queste ore a Bergamo per le firme di Pubill con l’Atalanta. Le sue parole.

AGENTE CHIESA – «Non conosco la persona in questione e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa».