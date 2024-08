Chiesa Lazio, Bucciantini: «DIPENDESSE DA LUI non se ne andrebbe, ha affetto per la Juve e i suoi TIFOSI»

Le parole di Marco Bucciantini sull’addio di Chiesa alla Juve, obiettivo di calciomercato anche dalla Lazio

A Sky Sport, Marco Bucciantini ha così parlato della situazione attuale di Federico Chiesa, obiettivo del calciomercato Lazio, alla Juve.

LE PAROLE – «Chiesa testimonia ancora affetto per i colori bianconeri, li ha voluti fortemente e non se ne andrebbe mai. E’ un giocatore che fa la differenza, è stato tra i migliori della sua squadra negli ultimi anni. Venderlo è una necessità economica ma non tecnica. E’ uno di quei giocatori che se te li trovi li metti in campo e segnano».