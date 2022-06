Chiellini ai Los Angeles FC: «Qui anche grazie a Nesta...»

Il difensore italiano Chiellini si è presentato in conferenza stampa ai Los Angeles FC facendo il nome anche dell’ex Lazio Nesta

Giorgio Chiellini si è presentato in conferenza stampa ai Los Angeles FC e nel corso dell’evento ha fatto anche il nome di un ex Lazio: Alessandro Nesta, volato in MLS al Montreal Impact nel 2012.

LE PAROLE – «Questo è un capitolo davvero emozionante della mia carriera. Ho sempre sognato gli Usa e Los Angeles e ho pensato spesso di giocare in MLS. Sono qui anche grazie a Pirlo e a Nesta. Non vedo l’ora di iniziare. Ovviamente ci sono differenze con la Serie A e mi dovrò adattare velocemente al modo di giocare e di vivere, e anche arrivare alla gara. Parlando con i dirigenti, mi hanno detto che si arriva allo stadio un’ora prima della gara, io invece sono abituato ad andare in hotel la sera prima».