Chiellini, addio alla Nazionale: il tributo prima di Italia-Argentina

Chiellini saluta la Nazionale: prima di Italia-Argentina di domani sera è prevista la cerimonia di tributo al difensore

Chiellini riceverà un trofeo in tributo alla sua carriera dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, prima del fischio di inizio di Italia Argentina di domani sera. La FIGC ha infornato dell’evento sul proprio sito ufficiale.

La festa per l’ultima in nazionale del difensore della Juve proseguirà sulla tratta Londra-Roma, città dove il capitano ha riportato la Coppa Europa da Wembley 53 anni dopo la vittoria all’Olimpico del 1968. In Piazza della Repubblica, grazie a un’iniziativa promossa da Figc e Urban Vision, verranno trasmessi sul giant led screen i momenti più significativi vissuti di Chiellini in azzurro.