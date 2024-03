Chiara Nasti, Lady Zaccagni sbotta sui social: «Ormai è tutto uno schifo» – FOTO

Chiara Nasti, la moglie del biancoceleste sbotta sui social e racconta ai suoi follower un episodio increscioso che le è capitato

Da sempre è buona educazione quando avviene la circostanza, dare precedenza ad una persona anziana e darle modo di compiere un azione in modo comodo, ma questa cosa è cosi pure per le donne/ragazze in gravidanza? evidentemente no. Lo sa bene Chiara Nasti, la quale furiosa racconta un episodio increscioso che le è capitato al supermercato, ricordando che la moglie di Zaccagni aspetta un figlio dal giocatore biancoceleste

PAROLE – Non pretendo di passare, ma ormai nessuno più ha attenzione nel chiedermelo. La gentilezza è passata di moda. Manco a pagamento ormai ti fanno passare! Io che ancora faccio passare tutte le persone anziane davanti, ormai nel 2024 tutto uno schifo!