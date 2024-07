Chiara Nasti, la RABBIA social di Lady Zaccagni dopo l’ennesimo FURTO nella loro abitazione – FOTO

Chiara Nasti, la moglie del biancoceleste si sfoga sui social dopo l’ennesimo furto subito nella propria abitazione

Non è un bel momento per Mattia Zaccagni, il quale dopo un amaro europeo con l’Italia, non riesce a godersi i giorni di vacanza prima del rientro a disposizione di Baroni e della Lazio. Nelle scorse ore infatti la casa di Mattia e della moglie Chiara ha subito un ennesimo furto, dopo il precedente episodio avvenuto a Novembre. Ad esternare la rabbia e a documentare quanto accaduto ci pensa sui social l’influencer con un post