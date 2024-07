Chiara Nasti, la GIOIA social di Lady Zaccagni dopo nascita di Dea – VIDEO

Chiara Nasti, la moglie del giocatore biancoceleste esterna la sua gioia sui social per la nascita della bimba e lo condivide coi follower

Dopo un europeo da dimenticare, per Zaccagni l’estate sembra aver cambiato rotta visto che oggi è tornato in campo con la Lazio contro l’Hansa Rostock ma cosa più importante, è diventato papà per la seconda volta. La sua Chiara quest’oggi è tornata a casa dopo il parto, e esterna cosi la sua gioia per la nascita della piccola Zaccagni