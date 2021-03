Chi era Daniel Guerini, il fantasista della Lazio Primavera scomparso a soli 19 anni in un incidente stradale

Romano, classe 2002, Daniel Guerini inizia a dare i primi calci al pallone nella giovanili della Roma. Pochi anni dopo, però, arriva quella chiamata tanto attesa da tutta la famiglia: quella della Lazio. Un sogno vero e proprio per chi è cresciuto con i colori biancocelesti nel cuore. Dopo aver indossato la maglia della sua squadra del cuore nelle giovanili, nel 2016 passa al Torino grazie a Massimo Bava.

Anni importanti quelli granata, nei quali il fantasista cresce molto, tanto da venir convocato spesso in Nazionale. Nella parentesi torinese passa poi in prestito alla Fiorentina, e successivamente alla Spal, nella scorsa stagione. Nel 2020/2021 torna a Torino e alla prima giornata di campionato segna un gol, proprio contro la sua Lazio.

A gennaio arriva l’occasione di tornare a Roma, per indossare la maglia biancoceleste: una chance che a 19 non puoi perdere. Guerini torna alla Lazio, per la seconda volta. «Roma è la mia casa, la Lazio la mia squadra. Quanto sono felice di essere tornato» scrive su Instagram. Un sogno che però, questa volta, viene spezzato troppo in fretta. Una sera con gli amici, una macchina, un incidente. Il cuore di Daniel si spegne per sempre, e con lui tutte le sue ambizioni.