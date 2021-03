Primavera, dramma biancoceleste: morto Daniel Guerini

Tragedia nella Primavera della Lazio: morto Daniel Guerini. Il ragazzo è rimasto vittima di un incidente stradale

Una tragedia per la Lazio Primavera. Daniel Guerini, giocatore della squadra di Menichini, è rimasto vittima di un incidente stradale.

Il ragazzo, insieme a due amici, era a bordo di una Smart Smart For Four quando sulla Palmiro Togliatti – all’incrocio con viale dei Romanisti – si è scontrata con una Mercedes Classe A, guidata da un uomo di 68 anni. Come riporta ilmessaggero.it, il giovane sarebbe morto sul colpo, mentre gli amici sono stati trasportati con codice rosso all’Ospedale Tor Vergata e all’Umberto I. Sulle dinamiche indagano le Forze dell’Ordine.

Al dolore della famiglia di Daniel, si stringe la redazione di Lazionews24.com.