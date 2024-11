Cherki Lazio, il Lione rischia la retrocessione, il proprietario rassicura la piazza, ma serve vendere

Il proprietario del Lione, John Textor, è tornato a parlare in conferenza stampa dopo il rischio retrocessione del club. L’imprenditore americano ha garantito che il club non corre rischi, ma per evitare la cessione serviranno le cessioni, come quella di Cherki, cercato anche dal calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La squadra non retrocede. Non c’è modo. Siamo molto ottimisti riguardo al nostro modello. I nostri azionisti hanno il capitale, noi abbiamo le risorse finanziarie. Nessuno permetterà che la squadra retroceda. Non c’è la minima possibilità che falliremo. Abbiamo tanti grandi calciatori. All’allenatore sarà chiesto di prendere decisioni quasi impossibili. Odio le voci su chi verrà ceduto, dipende dalle opportunità. Quello che è certo è che di calciatori ne abbiamo tanti».