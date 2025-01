Cherki Lazio, il consiglio di Boudebouz: «Fai una scelta di cuore, decidi per te stesso»

Cherki Lazio, il consiglio dell’algerino Boudebouz su cosa deve fare il calciatore con il suo futuro: ecco le sue parole

In una intervista a L’Equipe, il calciatore franco algerino Riyad Boudebouz ha parlato del calciatore franco-algerino Rayan Cherki del Lione. Il giovane fantasista della squadra del Rodano potrebbe già lasciare il club nel calciomercato di gennaio, vista la delicata situazione finanziaria del club e tra le squadre interessate c’è anche la Lazio. Di seguito il consiglio del suo possibile futuro compagno di nazionale.

PAROLE – «Onestamente, qui per le strade non è un argomento di discussione. È più la comunità franco-algerina che scambia opinioni su questo tramite i social media. Voglio solo dire loro: ‘Fai la scelta del cuore. E soprattutto, decidi per te stesso, e non lasciare che qualcuno influisca su ciò che senti dentro di te».