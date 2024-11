Cherki Lazio, il centrocampista può lasciare il Lione a gennaio: su di lui gli occhi della Premier

Cherki Lazio, il centrocampista del Lione è stato un obiettivo nell’ultima sessione di calciomercato ma ora può finire in Premier League

Rayan Cherki, obiettivo del calciomercato Lazio, potrebbe lasciare il Lione: nelle ultime settimane gli osservatori di Newcastle e Chelsea lo hanno seguito nelle sue ultime partite in Ligue 1. Come riportato dal giornalista francese Alexandre Corboz di But Football Club, l’addio potrebbe arrivare già arrivare a gennaio: sia per i problemi economici del club, costretto a vendere e anche perchè l’OL avrebbe già trovato il suo sostituto.

PAROLE – «A questo ritmo fino alla pausa, è abbastanza chiaro che l’inverno sarà pieno di impegni per lui. Soprattutto se, come previsto, il ‘hype di Botafogo’ Thiago Almada attraverserà l’Oceano Atlantico per succedergli a Lione. Esiste un accordo, la porta si aprirà e, a meno che non si sia accecati dai pomodori, è piuttosto evidente che non saranno club come il Fulham e Co. a scaldare il fax dalla parte di Décines. Questo dimostra che esistono anche affari ‘win-win’ tra individui intelligenti e ben composti».