Cherki Lazio, l’allenatore del Lione NON ha dubbi: ecco la sua RIVELAZIONE. Le ultime sul futuro del centrocampista francese

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Lione Pierre Sage ha parlato del futuro di Rayan Cherki, centrocampista accostato al calciomercato Lazio. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Per quanto riguarda Rayan Cherki, c’è sempre la possibilità di una partenza. Lo aspettavamo a Parigi, poi a Dortmund, adesso siamo più preparati alla sua cessione. Dato che non c’è una proiezione a breve termine, forse non ha senso che si alleni con noi. Se sarà ancora con noi il 31 agosto, riconsidereremo la situazione. È sempre difficile vedere questi giocatori allenarsi separatamente perché abbiamo costruito dei rapporti ma dobbiamo allenarci in condizioni ottimali».