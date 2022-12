Cheddira Lazio, l’attaccante del Bari come vice Immobile? I dettagli

La Lazio pensa a Walid Cheddira come vice Immobile: il club è sulle tracce dell’attaccante del Bari

La Lazio vuole un vice Immobile oltre al terzino sinistro. Queste le richieste di Sarri a Lotito per il mercato di gennaio: secondo il tecnico con questi due rinforzi si può puntare dritti ad un ritorno in Champions nonostante la concorrenza agguerritissima.

Tra gli ultimi nomi fatti per l’attacco spunta quello di Walid Cheddira. Il giocatore del Bari ha messo a segno nove gol in dodice presenze ed è attualmente il capocannoniere della Serie B. Tra i club interessati al marocchino c’è anche la Lazio. Al momento non c’è una trattativa, il club di Lotito ha chiesto informazioni e resta vigile sull’attaccante.