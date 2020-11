Champions, lo Zenit applaude Inzaghi: «Si è guadagnato rispetto»

Il sito ufficiale dei russi evidenzia il grande rendimento del tecnico biancoceleste.

Lo Zenit San Pietroburgo si prepara ad affrontare la Lazio, domani una gara decisiva per il gruppo F di UEFA Champions League: una sconfitta dei capitolini complicherebbe tantissimo le chance di qualificazione, mentre una vittoria laziale metterebbe quasi fuori gioco le velleità della squadra di prima fascia del girone. Nel focus sulla Lazio pubblicato sul sito dei russi, si evidenziano i meriti di mister Inzaghi. Si legge quanto segue:

«L’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi, al quinto anno in prima squadra, ha fatto registrare un lavoro eccellente, diventando in poco tempo uno dei tecnici più rispettati del panorama internazionale. Non solo ha aiutato la Lazio a diventare uno dei migliori club in Italia, ma si è anche assicurato tre trofei e costanti qualificazioni in Europa».

Un attestato di stima che l’allenatore della Lazio vorrà legittimare domani sera.