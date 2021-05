Champions League, Juve e Milan fuori dalle coppe europee per due anni? La clamorosa volontà di Ceferin dopo il caso Super League

Aleksander Ceferin continua la sua lotta contro la Super League. Secondo quanto riportato da ESPN, il presidente della UEFA avrebbe pensato in questi 10 giorni alle sanzioni per i club che non hanno comunicato la loro rinuncia al progetto: Juve, Milan, Barcellona e Real Madrid.

Ceferin avrebbe proposto l’esclusione per due anni dalle coppe europee di questi club. Inter in bilico, con Ceferin che continua a trattare mentre per i 7 club che hanno fatto retromarcia, nessuna sanzione.