Champions League, le sfidanti senza i club della Superlega: c’è la Lazio

Transfermarkt ha mostrato le possibili partecipanti alla prossima Champions League senza i club della Superlega: c’è anche la Lazio

La vicenda della creazione della Superlega sta gettando scompiglio nel mondo del calcio, dividendo tra tifosi innamorati e dirigenti avidi. Anche la UEFA si scaglia duramente contro questo progetto trainato da alcuni club e oggi ha votato per il nuovo format della Champions League, allargandola a più squadre e minacciando di escludere le società che aderiranno alla nuova competizione.

Per questo, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il portale Transfermarkt ha mostrato come sarebbe il prossimo torneo della vera Europa che conta senza i club che aderiranno alla Superlega. Per l’Italia ci sarà anche la Lazio, oltre a Napoli, Atalanta e Roma, vista l’esclusione della Juventus e delle milanesi. Dalla Spagna, invece, ci saranno Siviglia, Villareal, Betis e Real Sociedad, mentre dall’Inghilterra parteciperanno Leicester City, West Ham, Everton e Leeds United. Certo non ci saranno i grandi nomi proposti dalle grandi squadre della Superlega, visto anche il valore di questi club, ma il fascino della Coppa dalle Grandi Orecchie rimarrebbe sempre lo stesso: anzi, forse diverrebbe anche più grande.