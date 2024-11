Champions League, le squadre che scenderanno oggi in campo: il programma completo

Champions League, ecco chi sono le squadre che oggi si affronteranno nella competizione. I dettagli

Dopo le sfide andate in scena ieri, oggi la Champions darà altro spettacolo, a scndere in campo altre due italiane: Inter e Atalanta. In attesa delle sfide di Europa League di domani dove scenderà in campo anche la Lazio. Ecco il programma completo di oggi:

Club Brugge – Aston Villa 18,45

Shaktar – Young Boys 18,45

Bayern – Benfica 21,00

Feyenord – Salisburgo 21,00

Inter – Arsenal 21,00

PSG – Atl. Madrid 21,00

Sparta Praga – Brest 21,00

Stella Rossa – Barcellona 21,00

Stoccarda – Atalanta 21,00