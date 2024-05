Champions League Lazio, è quello l’obiettivo? Tudor fa chiarezza così. Le parole del tecnico in conferenza stampa

Domani la Lazio affronterà il Monza. Igor Tudor ha presentato così il match contro la formazione brianzola in conferenza stampa, soffermandosi anche su quali sono gli obiettivi della sua squadra in questo finale di stagione.

QUAL E’ L’OBIETTIVO – «Non so dove possiamo arrivare. Ci sono punti in ballo anche per gli altri, noi non li influenziamo in nessun modo. Non si possono fare pronostici, l’unico è sulle nostre prestazioni. Questo è un obiettivo unico che si può avere, fare una grande prestazione nelle gare che rimangono. Poi i calcoli sono importanti, ma come ho già ribadito facciamo il nostro meglio e poi vedremo i numeri alla fine. Fino all’ultimo credo non si saprà».

