Champions League, in campo Inter e Atalanta: i risultati finali delle due sfide

Champions League, alla luce delle due sfide dei bergamaschi e dei nerazzurri ecco come sono andate le due partite: i risultati

In attesa della Lazio che domani sera sfida in casa il Porto, questa sera si è chiuso il quarto turno di Champions League e sono andate in campo due italiane ovvero Inter e Atalanta. Le due squadre hanno affrontato rispettivamente Arsenal e Stoccarda, per quanto riguarda i nerazzurri la squadra di Inzaghi batte 1-0 l’Arsenal di Arteta, mentre l’Atalanta batte lo Stoccarda 2-0