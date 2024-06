Champions League, Gimenez torna sulla vittoria contro la Lazio: «E’ stata la partita perfetta!»

Champions League, il giocatore del Feyenoord non dimentica la vittoria contro i biancocelesti caratterizzata da due suoi gol

Ai microfoni di Feyenoord Magazine ha parlato Gimenez, il quale torna sulla Champions League degli olandesi e rilascia queste parole sulla vittoria con la Lazio

PAROLE – La partita contro la Lazio? Ricordo ovviamente i miei due gol, ma soprattutto la vittoria che abbiamo ottenuto come squadra. Giocare in Champions League era un sogno che avevo da bambino ed è diventato realtà. È stata un’esperienza indimenticabile. L’atmosfera dello stadio, la mia ragazza che era lì… ho portato a casa anche il pallone della partita. Dato che non ho segnato una tripletta, non ho fatto firmare la palla ai miei compagni, ma questo non rende la serata meno bella