Champions League, finale spostata a Londra? La situazione

Secondo le ultime indiscrezioni la UEFA sarebbe intenzionata a spostare la finale di Champions League a Londra: i dettagli

La UEFA starebbe pensando si spostare la sede della finale di Champions League del 29 maggio da Istanbul a Londra. Domani il governo inglese ne discuterà con il massimo organismo di calcio europeo per valutare lo spostamento della sede.

In effetti la Turchia è nel momento peggiore della pandemia mentre gli inglesi hanno la situazione sotto controllo dal punto di vista dei contagi e sono molto avanti nella campagna di vaccinazione. In più in finale si scontreranno due squadre inglesi e far giocare la finale in “casa” sarebbe più sicuro per tutti anche in ottica tifosi allo stadio.