Champions League, fin dove può arrivare la Lazio? La situazione della squadra di Sarri sul versante Europa

Un inizio di stagione non semplice per la Lazio che, in questi mesi, ha mostrato moltissimi limiti fisici e tattici. Questo si riflette in Serie A, con un decimo posto che non rispecchia le reali potenzialità della rosa guidata da Maurizio Sarri. Servirà fare molto di più per scalare la classifica e puntare per un posto in Europa. Proprio sul versante Europa, i biancocelesti possono dirsi contenti a metà, in quanto il secondo posto ottenuto nel Gruppo E, con relativa qualificazione, è arrivato nonostante la sconfitta contro l’Atletico Madrid per 2-0. Allo stesso modo, essere seconda significa incontrare nella maggior parte dei casi un sorteggio molto difficile, specialmente vedendo chi sono le prime della classe. Quale sarà il futuro della Lazio in Champions League? Riuscirà la squadra a dire la sua?

Lazio, primo posto mancato, si spera nella buona sorte

Il secondo posto, però, è comunque un buon risultato per la squadra di Sarri, alla luce di un girone certamente non facile e che ha nascosto non poche insidie. Inoltre, visto l’andamento in Serie A, darà sicuramente morale alla squadra per risalire la classifica e provare a puntare a un posto in Europa.

Ora resta da capire chi sarà l’avversaria di febbraio, con moltissime big del calcio internazionale che hanno concluso questa prima fase al primo posto, come City, Barcellona, Real Madrid e moltissime altre. Insomma, per la Lazio non si prospetta un ottavo di finale semplice, ma il calcio è imprevedibile e chissà che non riesca nell’impresa di arrivare fino in fondo alla competizione.

Mondiale per club 2025, la Lazio può rientrare?

Oltre alle sue prospettive in Champions League, sorge un’altra questione importante: quali sono le possibilità della Lazio di partecipare al Mondiale per club 2025? Qui la situazione si fa ben più complicata, in quanto esiste solamente una possibilità, ovvero vincere la Champions League. Insomma, si tratta di un qualcosa di estremamente difficile e quasi impensabile, visto le pretendenti.

Attualmente solamente l’Inter di Simone Inzaghi è certo di un posto nella nuova competizione, mentre il secondo posto se lo giocano Juventus e Napoli, con i primi favoriti sui partenopei. Gli azzurri dovrebbero superare i 47 punti, la quota dei bianconeri, ma serve una impresa: arrivare in semifinale oppure vincere entrambe le partite degli ottavi e una dei quarti di finale. Insomma, non è un percorso semplice.