Champions Lazio, Tudor ci crede ancora? «Sugli altri non influiamo, pensiamo solo a noi». Le parole del tecnico

In casa Lazio è la vigilia del match contro il Verona, valido per la 34esima di campionato. Igor Tudor, tecnico biancoceleste, analizza così il match contro la sua ex squadra in conferenza. Soffermandosi anche sulla corsa alla Champions.

QUINTO POSTO SVANITO – «Non ho guardato la Roma ieri. I punti sono pochi, tutte le gare hanno importanza. Ogni squadra ha la sua posizione e i suoi punti da fare, sugli altri noi non possiamo influire. Inutile pensarci, inutile perdere energie. Vanno spese per la nostra squadra e le nostre partite».

