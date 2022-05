Cessione Milinkovic, l’estero come priorità: è corsa a due?

La cessione di Milinkovic pare essere un qualcosa di inevitabile. Il futuro del serbo sarà in u n top club straniero?

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sottolinea come Lotito preferirebbe un club straniero, in quanto sarebbe il modo migliore per monetizzare al massimo il suo cartellino. Le pretendenti sembrano essere sempre due, ossia Psg e Manchester United. Molto però potrebbe dipendere dal prezzo, che difficilmente sarà sopra i 70 milioni. E se i biancocelesti dovessero accettare anche contropartite, potrebbe tornare anche in corsa anche la Juventus, con quel Fagioli che tanto piace a Maurizio Sarri. Insomma, il destino del Sergente è ancora tutto da scrivere.