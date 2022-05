Fagioli Lazio, per il centrocampista c’è l’ok di Sarri

Fagioli potrebbe essere il nome gusto per il centrocampo della Lazio. E su di lui ci sarebbe l’ok di Maurizio Sarri

Un Lazio molto più italiana. Potrebbe essere questo l’obiettivo dei bianccoelesti nella prossima sessione di calciomercato. Un nome caldo potrebbe essere quello di Fagioli.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, Sarri stravederebbe per lui. Il 21enne è già stato accostato ai biancocelesti, ma, dopo l’avventura più che positiva alla Cremonese, potrebbe tornare alla Juventus. I bianconeri però dovrebbero puntare su Minetti. Ed ecco che il 21enne, in scadenza nel 2023, potrebbe trovarsi a un bivio: rinnovo o cessione. La Lazio resta alla finestra.