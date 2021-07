Cessione Correa, tutto in fase di stallo: la situazione

Il mercato della Lazio sembra ruotare ancora attorno alla cessione di Correa: ma qual è la situazione attorno all’argentino?

Joaquin Correa. Attorno a questo nome sembra ruotare tutto il mercato della Lazio. Infatti, solo con la cessione dell’argentino, potrebbero sbloccarsi alcuni acquisti. Ma qual è la situazione?

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Tucu vorrebbe andar via. La società biancoceleste però non sembrerebbe esser disposta ad abbassare le pretese. Il suo cartellino sarebbe valutato 35 milioni di euro, ma nessun club si sarebbe avvicinato a quest’offerta. La pretendente più attiva pare essere il Psg, che avrebbe proposto anche Sarabia come contropartita. Lotito però vorrebbe monetizzare il più possibile per poi investire i soldi su altri profili. La situazione dovrà sbloccarsi nei prossimi giorni, altrimenti Correa potrebbe restare un giocatore della Lazio.