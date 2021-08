Cessione Correa, Schira: «Al Siviglia spetta il 15% della vendita»

La cessione di Correa è senza alcun dubbio l’argomento caldo di casa Lazio. Ma ecco che c’è una questione poco considerata, ossia la percentuale che spetterà al Siviglia. A parlarne è stato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter.

«La Lazio chiede 35 milioni per cedere Correa. Il motivo è rappresentato dal fatto che al Siviglia spetta il 15% della vendita», questo il tweet dell’esperto di mercato. Insomma, un aspetto non di poco conto.

#Lazio ask still €35M at least (first request was €40M) to sell Joaquín #Correa, because #Sevilla have the 15% on the sale. El Tucu would like to leave this summer: his first choice is #Inter of his former coach Simone Inzaghi. #transfers

