Calciomercato Inter: Correa è il preferito di Inzaghi, ma la dirigenza...

Calciomercato Inter: Joaquin Correa è il preferito di Simone Inzaghi per completare l’attacco, ma la dirigenza ha dubbi

Simone Inzaghi avrebbe individuato in Joaquin Correa il rinforzo ideale per completare la ricostruzione dell’attacco dopo l’imprevista partenza di Romelu Lukaku. Tra Inzaghi e il suo pupillo c’è la dirigenza nerazzurra, non favorevole all’investimento.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Marotta e Ausilio avrebbero alcuni dubbi tecnici sul giocatore. La dirigenza nerazzurra, inoltre, non pensa di riuscire nell’intento di mediare con Lotito dopo quanto accaduto con l’allentore.