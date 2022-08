Cessione Acerbi, occhio a Inter e Juventus: i dettagli

Acerbi è destinato a lasciare la Lazio. Su di lui c’è l’interesse dell’Inter e della Juventus? La situazione del difensore

Ora è fin troppo chiaro: Acerbi è destinato a lasciare la Lazio. La cessione del difensore potrebbe per di più sbloccare alcune situazioni. E la situazione appare in continua e costante evoluzione.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, sul centrale ci sarebbero gli occhi dell’Inter e della Juve. Quest’ultima avrebbe provato a impostare uno scambio con Rugani, ma i biancocelesti avrebbero detto no, vista la presenza di 4 centrali in rosa. Per quel che riguarda i nerazzurri la presenza di Pastorello ieri in sede, nonostante le smentite, non può non essere letto come un segnale di apertura. Ace attende. E anche la Lazio.