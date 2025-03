Cesari: «Il fallo su Zaccagni a inizio gara era da rosso»

Le parole di Graziano Cesari sul fallo fatto a Zaccagni in Lazio Plzen ieri nella sfida dell’Olimpico. Ecco cosa ha detto

Le parole di Graziano Cesari a TMW Radio sul fallo in Lazio Plzen.

PAROLE– «Per me è stata molto forzata come decisione. L’ho vista da tante inquadrature, quello non è un intervento da rosso. Uno per la distanza dalla porta, due per la traiettoria esterna del pallone. L’intervento è falloso ma c’era un giocatore della Roma che poteva intervenire. Io avrei richiamato Turpin al VAR, almeno per rivedere l’azione. Per me non è stato richiamato perché si chiama Turpin, se ci fosse stato un altro… Il fallo su Zaccagni a inizio gara era da rosso, non ci sono dubbi. E’ stato un intervento molto pericoloso che poteva avere conseguenze gravi. E il calciatore è intervenuto proprio per colpire »