Cerbara: «Un pareggio che dà fiducia, peccato per il gol mancato»

Le parole del centrocampista della Lazio Primavera al canale ufficiale del club, al termine del pareggio contro la Spal

Al termine del match del Fersini contro la Spal, il calciatore della Lazio Primavera Alessandro Cerbara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: «Non prendere gol è stato importante. Peccato non essere riusciti a segnare nonostante le occasioni avute. Io in primis dovevo segnare su assist di Novella, ma non sono riuscito a pochi passi dalla porta.

Siamo fiduciosi in vista del match contro l’Atalanta. Oggi siamo passati dal 4312 al 352, un modulo che prevede sempre due punte. Io nasco esterno, ma mi adatto anche da centrale, gioco dove serve».