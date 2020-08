Centrocampo: la Lazio temporeggia, Bonaventura tra Benevento ed Hellas Verona

La Lazio temporeggia, le altre accelerano: Bonaventura tra Verona e Benevento.

Mino Raiola lo ha proposto alla Lazio mentre coi capitolini si parlava di Mohamed Fares della SPAL. Giacomo Bonaventura ha concluso l’avventura al Milan e sta decidendo il futuro. Con tutta probabilità rimarrà in A, per la Lazio il centrocampo non è però in questo momento una priorità. Scottati dal finale negativo della telenovela David Silva, i capitolini sono alla ricerca di un nome importante da regalare ad Inzaghi. Dalla Capitale non affondano, così Hellas Verona e Benevento hanno allacciato i contatti con l’ex centrocampista dell’Atalanta. Ad oggi gli scaligeri sono in vantaggio, anche se in Campania il calciatore ritroverebbe Pippo Inzaghi. Se ne saprà di più nelle prossime ore, non è escluso un nuovo affondo della Lazio.