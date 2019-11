Celtic, l’ex Nicholas: «Contro la Lazio sono stati fortunati»

L’ex giocatore Nicholas ha commentato la gara degli scozzesi, al Celtic Park, contro la Lazio

La Lazio deve vincere. Contro il Celtic c’è un solo risultato possibile per continuare a credere nella qualificazione ai sedicesimi di Europa League. A commentare la gara è l’ex attaccante degli scozzesi, Charlie Nicholas, che a Sky Sports UK ha dichiarato: «Mi è un po’ scomodo commentare la vittoria dell’andata. Il Celtic è stato fantastico nel battere la Lazio all’ultimo respiro nel primo match in Scozia, ma la squadra di Lennon è stata fortunata. Alla fine ha ottenuto un ottimo scalpo di cui vantarsi, però la squadra di Inzaghi avrebbe dovuto già essere fuori portata al momento della rimonta. Domani all’Olimpico i Celts come pensano di giocare? Attaccheranno, giocheranno in contropiede o si chiuderanno a riccio in difesa? Il Celtic non è una squadra abituata a fare catenaccio, in casa registra quasi sempre il 70% del possesso palla».

LAZIO – «Sarà agitata e arrabbiata, come avrebbe dovuto essere al Celtic Park. Ma adesso è obbligata a vincere per continuare a sperare nella qualificazione, penso che alla fine avrà la meglio per 1-0. Credo anche che il Cluj vincerà contro il Rennes, quindi il Celtic dovrà giocarsela con loro per passare il turno. I biancocelesti ora sono quarti in campionato e avranno voglia di prendersi una rivincita anche in Europa League».