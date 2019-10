Fuori e dentro lo stadio, i tifosi di Celtic e Lazio hanno fallito l’esame di maturità: i saluti fascisti e gli striscioni contro Mussolini rovinano il calcio

La partita era stata segnalata come gara da bollino rosso. E così è stato. Le società di Celtic e Lazio avevano chiesto segnali di maturità ai tifosi, ma purtroppo per il calcio tutto questo non è avvenuto. Anzi, è andato tutto al contrario. Dalla “sfilata” con tanto di saluti romani degli ultras biancocelesti diretti verso lo stadio, agli striscioni di marca anti fascista dei supporters scozzesi. Segnali che fanno male allo sport in generale e portano allo sviluppo di sentimenti discriminatori a sfondo politico e razziale. Questo tipo di odio visto ieri allo stadio fa paura, è opposto ai valori che il calcio dovrebbe insegnare. Questa volta hanno sbagliato tutti, il risultato del campo passa in secondo piano.