Celtic Lazio, primo confronto nella storia. E contro le scozzesi…

Celtic-Lazio, è il primo precedente UEFA: nella storia del club biancoceleste è il primo incrocio contro squadre scozzesi

Con quattro punti in due partite il Celtic comanda il girone E di Europa League e sfida la Lazio in cerca di continuità. I biancocelesti hanno raccolto un punto in meno, ma arrivano dalla vittoria casalinga 2-1 contro il Rennes. Per quanto riguarda i precedenti della sfida, è il primo incontro nella storia fra le due squadre. Il match quindi del Celtic Park è una prima assoluta in competizione UEFA. Per le Aquile inoltre sarà il primo confronto in generale con squadre scozzesi.

LAZIO: I COMPLIMENTI ARRIVANO DALLA SCOZIA