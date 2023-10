Celtic-Lazio, Lazzari: uno dei protagonisti più attesi del match. Il motivo. Le sue cavalcate sulla fascia sono una delle armi su cui Sarri farà affidamento

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, uno dei protagonisti più attesi del match di questa sera tra Celtic e Lazio è senza dubbio Manuel Lazzari. Il terzino biancoceleste nel confronto di quattro anni aveva firmato l’iniziale vantaggio laziale, che fu poi ribaltato dai padroni di casa nella ripresa. Le sue cavalcate sulla fascia sono una delle armi su cui Sarri farà affidamento per scardinare la difesa scozzese e cercare di portare a casa l’intera posta in palio.