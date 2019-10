Celtic-Lazio, fischia il croato Bebek

Questa la designazione arbitrale in vista della gara di Europa League tra Celtic e Lazio in programma giovedì

Archiviata la parentesi Atalanta ora la Lazio di Simone Inzaghi si prepara alla sfida ii giovedì contro il Celtic.

Questa mattina la Uefa ha reso nota la designazione arbitrale: a dirigere il match il croato Ivan Bebek, coadiuvato da Goran Pataki e Bojan Zobenica, mentre Igor Pajac è stato scelto come IV uomo.

PRECEDENTI – Due precedenti finora fra i biancocelesti e l’arbitro del 1977 che, inoltre, vanta anche tre precedenti con il Celtic. Il primo incrocio tra Bebek e la Lazio risale al 6 novembre del 2007, giorno in cui la formazione capitolina sconfisse per 2-1, grazie ad una doppietta di Tommaso Rocchi, il Werder Brema nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Successivamente, il 22 ottobre del 2009, a distanza di quasi due anni dall’ultimo incrocio, il direttore di gara croato ha diretto Lazio-Villareal, gara valida per la terza giornata (come accadrà quest’anno) della fase a gironi di Europa League che si concluse nuovamente sul 2-1 per i biancocelesti: a decidere tale match fu un gol di Zarate ed una rete, in extremis, sempre di Tommaso Rocchi.