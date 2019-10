Eurorivali, il Celtic è una furia contro il Ross County. Vince il Cluj, Rennes in crisi

Il Celtic, prossimo avversario della Lazio in Europa League, ha stravinto contro il Ross County, siglando ben sei gol

Celtic / Continua a vincere il Celtic, prossimo avversario della Lazio nel gruppo E di Europa League. Gli scozzesi hanno siglato questo pomeriggio ben sei gol al Ross County: dopo un primo tempo terminato sull’1-0 grazie al gol di Elyounoussi, nella ripresa i padroni di casi hanno dilagato, andando a segno con Edouard, McGregor, Forrest, ancora Elyonoussi e l’autogol di Fontaine. A quota ventidue punti in classifica, il Celtic è in cima alla classifica della Scottish Premiership, in attesa del match di domani dei Rangers.

CLUJ E RENNES – Tre punti anche per il Cluj, protagonista della vittoria contro l’Universitaria Craiova grazie ai gol di Lacina, Traore ed Omrani. Infine, il Rennes sta vivendo una vera e propria crisi: da primi in classifica dopo tre giornate, i francesi sono scivolati fino a +2 dalla zona retrocessione al termine del decimo turno. Il match contro il Monaco viene deciso al 93′ e termina 3-2. Un vero peccato per gli uomini di Stephan, che erano riusciti a ribaltare la partita portandosi sul 2-1 ad inizio ripresa. Il Rennes sarà chiamato a riscattarsi contro il Cluj nella sfida di giovedì.