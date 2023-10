Celtic-Lazio, Sarri e quel dubbio di formazione: «Ecco chi giocherà»

In previsione di Celtic-Lazio Sarri è intervenuto per parlare della probabile formazione biancoceleste, svelando un possibile ballottaggio

Il conto alla rovescia sta per terminare. Una manciata d’ore appena separano Celtic e Lazio dalla tanto attesa sfida di Champions League. A tal proposito il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, svelando un possibile dubbio di formazione.

FORMAZIONE – «Centrocampo? Una squadra di grande dinamismo come si combatte? Con la tecnica per tutta la partita, ma ho dubbi che sia realizzabile. Allora privilegio la parte fisica? Non ci ho ancora pensato, decideremo domani con una riunione di staff».

