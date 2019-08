Celta Vigo-Lazio, le probabili formazioni: occasione per Jony

Celta Vigo-Lazio, questa sera alle ore 20 il match valido per il XIV trofeo Memorial Quinocho: le probabili formazioni

È spagnolo l’ultimo esame europeo, è il test della Liga dopo quelli di Premier (con Bournemouth) e Bundesliga (con il Paderborn). Alle 20 la Lazio sfiderà il Celta Vigo (diretta su Lazio Style Channel), farà da palcoscenico lo stadio Balaidos, sarà la nona amichevole del precampionato laziale (finora l’en plein di successi). E’ in palio il XIV trofeo Memorial Quinocho, è dedicato alla bandiera gallega degli anni Cinquanta- Sessanta. Come scritto dal Corriere dello Sport, la Lazio ha raggiunto Vigo ieri in charter, è sbarcata in Spagna alle 19, partendo dall’aeroporto di Dortmund, dopo aver salutato Marienfeld. A fine partita è previsto il rientro notturno a Roma. Simone ha provato l’undici anti-Vigo ieri mattina, è quello scontato: Vavro, Acerbi e Radu davanti a Strakosha. Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Jony a centrocampo. Correa dietro Immobile.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Bastos, Patric, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanaye, Caicedo. All.: S. Inzaghi.

CELTA VIGO (4-4-2): Ruben Blan- co; Kevin, Araujo, Aidoo, Olaza; Brais Mendez, Beltran, Lobotka, D. Suarez; Iago Aspas, G. Fernan- dez. A disp.: Sergio Alvarez, Ivan Villar, Costas, Saenz, Jozabed Sanchez, Pione Sisto, Bermejo, Iker Losada, Lautaro, Beauvue. All.: Escribá.