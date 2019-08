Infortunati Lazio, le condizioni di Lulic e Milinkovic

Infortunati Lazio, Lulic e Milinkovic sono rientrati a Roma e salteranno la sfida contro il Celta Vigo

Le uniche note stonate, del ritiro di Auronzo e Marienfeld, sono stati gli infortuni di: Lucas Leiva, Lulic e Milinkovic. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli stop sono stati etichettati come incidenti di percorso.

Leiva si era stirato ad Auronzo, ed è tornato in gruppo soltanto pochi giorni fa: parteciperà all’amichevole di questa sera (QUI la notizia). Per Lulic e Milinkovic, fatali sono state le amichevoli: il capitano si è fatto male contro il Paderbon, giocando nel secondo tempo, 20 ore dopo il match di Bournemouth. Milinkovic contro l’Al-Shabab, dopo un contrasto, ha sentito un fastidio alla regione inguinale. Inzaghi li ha risparmiati per la partita di Vigo, i due sono rientrati a Roma assieme ai convalescenti Luiz Felipe, Marusic e Lukaku.

TEMPI DI RECUPERO – Dall’iniziale pessimismo s’è passati ad un cauto ottimismo. Lulic proverà a recuperare per Samp-Lazio del 25 agosto, Milinkovic invece sarà valutato nelle prossime settimane. Per quest’ultimo ci sono buone chance di rivederlo in campo al derby del primo settembre con la Roma.