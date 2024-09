Cataldi VIA dalla Lazio, Fabiani: «Una cessione nata in FRETTA e FURIA. NESSUNO mi può rimproverare di aver fatto qualcosa non conforme alle logiche». Le parole del Ds

Le parole di Fabiani in conferenza stampa sulla cessione di Cataldi:

«Cataldi? La cosa è nata in fretta e furia. Mi ha chiamato il suo agente, mi ha detto quale fosse la posizione della Lazio se qualcuno lo voleva. Non sapevo neanche la squadra, ho detto che ne avrei parlato in società. Ci siamo detti che se voleva andare poteva tranquillamente andare. L’ho detto al suo agente e dopo mezz’ora sono arrivati i documenti da parte della Fiorentina. Io mi sarei comportato diversamente. Dall’altra parte hanno dato per scontato tutto ciò. A volte bisogna vedere come stanno le cose. Io non mi sottraggo a nulla. E’ vero che nell’ultimo mese mi sono confrontato con Danilo, ci siamo detti delle cose per e rispetto del ragazzo è giusto che quel colloquio rimanga tra noi. Poi dalla parte mediatica possiamo dire anche cose inesatte, ma nessuno mi può rimproverare di aver fatto qualcosa di non conforme alle logiche di serietà. Io cerco di agire sempre in buona fede. Cataldi è in prestito, è di proprietà della Lazio, non ci sono tipi di problemi».

